Презентация состоится через три недели.

На прошлой неделе сообщалось о ряде находок, указывающих на подготовку компанией ASUS новой версии игрового смартфона ROG Phone 6D на базе обновлённого чипсета MediaTek Dimensity 9000+. Инсайдеры даже опубликовали результаты новинки в AnTuTu и они оказались впечатляющими. Сегодня ASUS официально анонсировала новый смартфон, сообщает GSMArena со ссылкой на объявление ROG Global в Twitter* @ASUS_ROG. Полное название модели ASUS ROG Phone 6D Ultimate и она будет представлена 19 сентября. Анонс мероприятия также появился на сайте ASUS ROG.

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Как отмечает ресурс, реальная производительность Dimensity 9000+ ещё не была измерена кем-либо, сама компания заявляет о 5% приросте производительности процессора и 10% приросте производительности графики, по сравнению со стандартной версией Dimensity 9000. Возвращаясь к предполагаемому результату ROG Phone 6D в AnTuTu можно напомнить, что общая оценка смартфона была немного выше, чем у варианта на базе Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1. При рассмотрении отдельных составляющих было видно, что по вычислительной производительности процессора Dimensity 9000+ опередил конкурента, а вот по графике уступил. Неизвестно, насколько достоверна эта оценка, но приставка Ultimate в новой версии смартфона может намекать на более высокое позиционирование, чем у базового и Pro варианта на базе чипа Qualcomm.

Источник: @ASUS_ROG в Twitter* GSMArena * заблокирован в РФ