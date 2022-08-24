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Asus ROG Phone 6D на базе MediaTek Dimensity 9000+ появился в AnTuTu
Общая оценка чуть выше, чем у стандартной модели на базе Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1.
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Компания ASUS в июле представила новые игровые смартфоны ROG Phone 6 на базе однокристальной системы Snapdragon 8+ Gen1 — лучшего решения Qualcomm на данный момент. Вместе с устройствами компания выпустила набор аксессуаров, включая активную систему охлаждения с элементом Пельтье и геймпад, который превращал смартфон в полноценную мобильную игровую приставку. Теперь в сети нашли намёки на подготовку новой версии смартфона ROG Phone 6D на базе флагманского чипсета MediaTek — это Dimensity 9000+, ответ на новинку конкурента.

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Как сообщает Sparrowsnews, сначала модель ROG Phone 6D заметили в Китае, она появилась в списках соответствия нормам RoHS, также данная модель под кодовым обозначением ASUS_AI2203 была сертифицирована 3C, что подтвердило наличие быстрой зарядки мощностью 65 Вт — как и у ранее выпущенных моделей. Теперь смартфон появился в AnTuTu и набрал 1146594 баллов, о чём рассказал известный блогер и инсайдер Digital Chat Station (кит. 数码闲聊站) на своей странице в Weibo. Эта общая оценка немного выше, чем у версии на базе Snapdragon 8+ Gen1, отмечает GSMArena.

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Возможности процессора MediaTek Dimensity 9000+ бенчмарк оценил в более чем 290000 баллов, в то время как самые высокие оценки процессора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 составляют около 250000 баллов. Что касается графики, то здесь Dimensity 9000+ немного уступил с оценкой более 430000 баллов, обычно оценки графики Snapdragon 8+ Gen1 превышают 470000 баллов.

Источник:
Digital Chat Station (кит. 数码闲聊站) в Weibo
Sparrowsnews
GSMArena
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#смартфоны #asus #asus rog #игровые смартфоны
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