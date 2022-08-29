А вот Sony пришлось пойти на такой шаг в ряде регионов.

На прошлой неделе Sony официально объявила о подорожании игровых консолей PlayStation 5 на некоторых рынках, объясняя решение высокими темпами глобальной инфляции и другими вызовами глобальной экономики в её текущем состоянии. Совершенно справедливо это вызвало у пользователей опасения по поводу подорожания игровых консолей других компаний, однако вскорости выяснилось, что в планах Microsoft повышения цен нет. Об этом сообщает Guru3D со ссылкой на отчёт ресурса Windows Central, который получил от представителей Microsoft подтверждение неизменности рекомендованной цены консолей Xbox Series: для младшей версии Xbox Series S это по-прежнему 299 USD, а для старшей Xbox Series X — 499 USD.

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Что интересно, также Guru3D обращает внимание и на недавнее заявление Nintendo об отсутствии планов повышать цену портативной игровой консоли Switch. Представители компании подтвердили это ресурсу Eurogamer. Считается, что компания смогла избежать повышения цен за счёт принятия ряда интересных решений, в частности, уменьшила размеры упаковки для увеличения объёмов транспортировки.