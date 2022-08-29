Появился предполагаемый график начала продаж и он разделён на несколько этапов.

До презентации новых процессоров AMD Ryzen 7000 остаётся совсем немного времени, начало мероприятия по московскому времени приходится на 2 часа ночи 30 августа. Вполне вероятно, что на нём речь пойдёт не только про новые процессоры, но и про всю платформу в целом, наконец-то должен стать известен график запуска. Похоже, что у авторов ресурса Wccftech уже есть некоторая информация — как сообщается в новой публикации, запуск процессоров и первых материнских плат будет разделён на три этапа.

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По данным ресурса, 15 сентября в продажу должны поступить процессоры AMD Ryzen 7000. При этом материнские платы якобы придётся подождать, утверждается, что модели на базе чипсета X670E и X670 появятся 27 сентября и эту временную разницу ресурс связывает с необходимостью решения ряда проблем. Датой начала продаж моделей на базе чипсета B650 ресурс называет 10 октября. Неизвестно, являются ли эти даты достоверными, но ранее авторы Wccftech верно назвали дату презентации. Так или иначе, скоро вся информация станет известна официально.

Также сегодня в сети заметили очередное подтверждение подготовки материнских плат на базе экстремальной версии чипсета X670E. Ресурсы VideoCardz и ComputerBase обратили внимание на появившийся в Twitter* инсайдера @wxnod снимок с неизвестного мероприятия, где запечатлён слайд с логотипом MSI, объясняющий в двух словах различия между новыми чипсетами и B650E там присутствует

X670E и B650E – PCIe 5.0 для плат расширения/видеокарт и PCIe 5.0 M.2

PCIe 5.0 M.2 X670 и B650 – PCIe 5.0 для плат расширения/видеокарт или PCIe 5.0 M.2

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Дата снимка и его достоверность также неизвестна, но слухов о подготовке материнских плат на базе чипсета B650E в последнее время было довольно много. Если это действительно так, то интересно, является ли решение о подготовке B650E инициативой отдельных производителей или этот вариант изначально задумывался AMD, но не был представлен на Computex 2022. В любом случае, чем больше вариантов, тем шире выбор у потребителя и больше возможностей для экономии и сборки сбалансированной системы в соответствии с конкретными потребностями.

Источник: Wccftech @wxnod в Twitter* VideoCardz ComputerBase * заблокирован в РФ