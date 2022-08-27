Как будут сосуществовать AMD EXPO и Intel XMP на одном модуле и будут ли?

Новая платформа AMD AM5 обещает быть очень интересной за счёт поддержки DDR5, PCIe 5-го поколения и множества других нововведений. Как уже неоднократно сообщалось, одним из таких нововведений являются профили для разгона оперативной памяти, технология получила название AMD EXPO и официально о ней пока ничего неизвестно. На сайтах производителей оперативной памяти уже можно заметить изменения, так Twitter* блогер @momomo_us сообщил, что на сайте Kingston обновилась инструкция по расшифровке кодового обозначения партии для идентификации модулей. Теперь в инструкции присутствуют указания о том, как отличить модуль Kingston FURY DDR5 с профилем AMD EXPO, в коде будет присутствовать буква E, а на каком месте — лучше ознакомиться самостоятельно на сайте производителя.

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На данный момент возникают вопросы не только о реализации самой технологии, но и о том, как профили AMD EXPO и Intel XMP будут или не будут сосуществовать на модулях оперативной памяти. Остаётся надеяться, что у производителей появится возможность разместить сразу два профиля, в ином случае выбор оперативной памяти для потребителей может усложниться из-за ограниченной совместимости. Например, впрок оперативную память уже не купишь, пока не сделаешь окончательный выбор в пользу платформы того или иного производителя.

Известный в Twitter* инсайдер @OneRaichu со ссылкой на информацию от производителей сообщил, что оперативная память с одновременной поддержкой AMD EXPO и Intel XMP может появиться: «Некоторые DRAM могут иметь два режима, они могут поддерживать XMP и EXPO одновременно, используя разные байты SPD. (передняя часть — XMP, задняя часть — EXPO)».

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Подробности должны появиться на презентации процессоров AMD Ryzen 7000, которая состоится в начале следующей недели.

Источник: Kingston @momomo_us в Twitter* @OneRaichu в Twitter* * заблокирован в РФ