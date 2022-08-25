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Инсайдер назвал приблизительные оценки Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X в однопотоке Cinebench R23
Процессоры AMD догоняют конкурента.
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Накануне в сети появились слухи о первых результатах инженерного образца AMD Ryzen 7 7700X в бенчмарке Cinebench R20, процессор на базе новой архитектуры Zen 4 продемонстрировал отличный прирост однопоточной и многопоточной производительности относительно предшественников, также было сделано предварительное сравнение с образцами Intel Raptor Lake-S, которые уже были протестированы энтузиастами в Китае. Теперь ресурс VideoCardz со ссылкой на информацию известного в Twitter* под псевдонимом @greymon55 инсайдера сообщает приблизительную производительность Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X в однопотоке Cinebench R23: примерно 2000 и 1900 баллов соответственно.

Источник: Extreme Player: #1, #2, CGDirector и @greymon55 в Twitter*

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Если воспользоваться сводкой результатов, например, на сайте CGDirector, то становится понятно, что в этом диапазоне баллов находятся такие процессоры, как Intel Core i9-12900K/KS, i7-12700K и i5-12600K. По данным китайского блогера EP Extreme Player (кит. EP极致玩家堂), инженерный образец i9-13900K набирает до 2204 баллов, i7-13700K до 2125 баллов, а i5-13600K — до 2002 баллов. Также появились очередные слухи о некоторых проблемах с прохождением теста CPU-Z, возможно, это одна из причин отсутствия в сети каких-либо сведений о производительности в этом бенчмарке, отмечает VideoCardz ссылаясь на сообщение Twitter* блогера @harukaze5719.

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Если отбросить слухи о наличии проблем, первые предполагаемые данные указывают на заметно возросшую однопоточную производительность нового поколения процессоров AMD, они уже догнали процессоры Intel Core 12-го поколения и некоторые инженерники Core 13-го поколения, но всё же флагманские образцы процессоров Intel нового поколения немного быстрее за счёт очень высокой частоты в турбо-бусте..

Источник:
@greymon55 в Twitter*
@harukaze5719 в Twitter*
VideoCardz
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#amd #процессоры #amd ryzen
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