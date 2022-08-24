Появились первые пригодные для сравнения результаты AMD Ryzen 7 7700X.

Несмотря на близость релиза процессоров AMD Ryzen 7000 (Raphael) в сети практически нет каких-либо более или менее пригодных для сравнительного анализа тестовых результатов, но ситуацию решил исправить уже известный многим китайский блогер EP Extreme Player (кит. EP极致玩家堂). По данным специалиста в новом видео на Bilibili (таймкод 6:34), инженерный образец 8-ядерного и 16-поточного процессора Ryzen 7 7700X набирает 773 балла в одноядерном и 7701 балл в многоядерном тесте Cinebench R20, работая на тактовой частоте 4,5 ГГц.

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По оценкам ресурса VideoCardz, эти результаты на 23% и на 33% выше соответствующих оценок Ryzen 7 5800X. Поскольку Extreme Player уже протестировал разные инженерные образцы процессоров Intel Raptor Lake-S, то имеется возможность сравнить результаты AMD Ryzen 7 7700X с таковыми для Intel Core i7-13700K и Core i5-13600K. Первый является 16-ядерным (8P+8E) и 24 поточным, образец процессора в тесте Extreme Player набрал 814 и 11243 баллов. Второй представитель Intel является 14-ядерным (6P+8E) и 20-поточным, его оценки 766 и 9246 баллов — у Core i5 на 25% больше потоков, а оценка выше на 20%. Таким образом, уже можно оценить примерное позиционирование моделей конкурентов друг относительно друга.

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Презентация процессоров AMD Ryzen 7000 запланирована на 29 августа, но по московскому времени она начнётся 30 августа в 2 часа ночи. Список подготавливаемых к презентации процессоров неизвестен, но ожидается, что компания представит четыре модели.