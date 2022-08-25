Платформу продолжают оптимизировать перед запуском.

Презентация процессоров AMD Ryzen 7000 официально запланирована на 29 августа (30 августа по Москве), а запуск новой линейки должен состояться в III квартале, т.е. до конца сентября. Точная дата запуска не объявлена, ранее в сети появлялись намёки на 15 сентября, но инсайдеры дали понять, что к этой дате процессоры, вероятно, не появятся. Теперь считается, что запуск состоится ближе к концу сентября и причиной возможной задержки является необходимость доработки BIOS. Может быть, это действительно так, процессоры ещё не выпущены, а GIGABYTE уже опубликовала новую версию BIOS, пока для одной из своих материнских плат на базе набора системной логики X670E.

реклама

Обновление на сайте GIGABYTE заметил Twitter* блогер @momomo_us, так в разделе загрузок для материнской платы X670E AORUS XTREME стал доступен BIOS версии F4 с обновлением библиотек AGESA 1.0.0.1 H, прошлая версия F3 была основана на AGESA 1.0.0.1 D. В списке изменений только лишь «Улучшение совместимости памяти». Новая платформа поддерживает DDR5 и ранее компания дала понять, что нас ожидают новые возможности разгона, например, в сети уже заметили несколько подтверждений подготовки технологии EXPO для создания профилей памяти, по слухам, на модули можно будет записывать профили для максимизации пропускной способности и минимизации задержек, в дальнейшем переключаясь между ними по необходимости.

Источник: GIGABYTE @momomo_us в Twitter* * заблокирован в РФ