Samsung официально объявила о выпуске M.2 NVMe 2.0 твердотельных накопителей (SSD) 990 PRO с интерфейсом PCIe Gen 4.0 x4. Несколько недель назад модели стали замечать на сайтах регуляторов, предполагая, что это первые решения с поддержкой интерфейса PCIe нового поколения, нет — это всё ещё модели PCIe Gen 4, но очень быстрые. Сочетание новейших флэш-памяти Samsung V-NAND и нового фирменного контроллера позволили добиться скоростей последовательного чтения и записи до 7450 МБ/с и 6900 МБ/с соответственно, скорости случайного чтения и записи достигают 1400K и 1550K IOPS. Диски используют DRAM кэш-память LPDDR4 — по одному ГБ на каждый ТБ.
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Как отмечает компания, Samsung 990 PRO оптимизирован для требовательных игр и других ресурсоёмких задач, он позволит раскрыть все преимущества новейших игровых консолей и игровых технологий. Здесь упоминается игра Forspoken, которая должна стать первым проектом с поддержкой технологии быстрой загрузки Microsoft DirectStorage. Исследования внутри компании показали, что с новым накопителем тестовая локация в этой игре загружалась за 1 секунду, когда обычному SSD с интерфейсом SATA требовалось 4 секунды, а жёсткому диску и вовсе 28 секунд.
Среди других особенностей упоминается:
- на 50 % большая энергоэффективность, по сравнению с накопителями 980 PRO
- ряд решений для поддержки оптимальной температуры накопителей
- никелевое покрытие контроллера
- этикетка, способствующая распределению тепла
- технология Samsung Dynamic Thermal Guard
- также накопитель будет выпускаться в версии с радиатором, на нём предусмотрена подсветка
Накопители Samsung 990 PRO ожидаются в продаже с октября этого года, производитель назначил рекомендованную цену 179 USD модели на 1 ТБ и 309 USD модели на 2 ТБ. Версия объёмом 4 ТБ станет доступна со следующего года.
- Источник:
- Samsung