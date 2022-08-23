Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Анонсирована плата расширения AORUS Gen5 AIC — 4 слота M.2 SSD PCIe 5.0, RAID и активное охлаждение
В этом году ожидается появление нового поколения SSD накопителей.
рекомендации
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
3050 ASUS уже 30 тр
3060 Ti MSI за копейки - смотри
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Источник: GIGABYTE AORUS

Ассортимент материнских плат и процессоров с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 5.0 существенно расширится в этом году с появлением платформы AMD AM5 и обновлением Intel LGA 1700. Производители твердотельных накопителей (SSD) готовят новые продукты и GIGABYTE не исключение — компания недавно анонсировала SSD AORUS 10000 PCIe Gen5 и продемонстрировала его скоростные возможности. Однако GIGABYTE готовит не только SSD, новые материнские платы, но и специальную плату расширения PCIe для установки сразу четырёх новейших SSD — этот продукт получил название AORUS Gen5 AIC Adaptor и вот его основные особенности:

  • четыре слота NVMe M.2 PCIe 5.0 для установки накопителей, объём до 16 ТБ
  • поддержка RAID массивов с возможностью увеличения пропускной способности до 60 ГБ/с
  • независимый контроллер и обвязка для стабилизации сигнала
  • обратная совместимость с накопителями PCIe 4.0 и 3.0
  • однослотовая конструкция
  • активная система охлаждения состоит из радиатора и центробежного вентилятора диаметром 5 см
  • восемь датчиков температуры и возможность настройки скорости вентилятора по их показаниям
  • фирменное ПО для диагностики и мониторинга GIGABYTE AORUS Storage Manager и SSD Tool Box

реклама

Плата расширения является довольно гибким решением, которое позволит увеличить возможности подключения самых современных устройств хранения при наличии свободного разъёма PCIe 5.0, а с RAID-0 массивом можно будет добиться невероятно высоких скоростей, либо использовать другие типы массива для повышения надёжности.

Источник:
GIGABYTE AORUS
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ssd #gigabyte
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Представители Phison объяснили, какие SSD полностью отвечают требованиям Microsoft DirectStorage
Компания Gigabyte представила накопитель следующего поколения
ADATA выпустит свой первый твердотельный накопитель PCIe Gen4x4 емкостью до 4 ТБ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Газ в Европе стоит почти $3000 за тысячу кубов, а Шольц рассказывает детям, что он - богатый человек
46
Курс евро обвалился – экономика ЕС трещит по швам, а газа на всех может не хватить
28
Под начало большой распродажи внутренний курс доллара на AliExpress сильно снизился
6
Объёмы южнокорейского экспорта сокращаются, усугубляя экономический кризис
2
Что произойдёт с майнингом Эфира после перехода на PoS – Ethermine раскрыл план Виталика Бутерина
22
5 лучших видеокарт NVIDIA лета 2022 года с оптимальным соотношением цены и производительности
9
Нужно ли гнаться за ультра настройками в играх и покупать ради этого дорогую видеокарту — тест RG
4
Оверклокер подробно рассказал о разгоне Intel Arc A380 до частоты 3,1 ГГц
3
Apple объявляет о программе самостоятельного ремонта моделей MacBook Air и MacBook Pro
2
Россияне и белорусы будут играть в World of Tanks через отдельный клиент, который назвали «Мир Танков»
14
Охота Way of the Hunter успешно стартовала в Steam
+
Bosch планирует продать активы в России и ищет покупателя
12
Coca-Cola сменила названия напитков Sprite и Fanta – американская компания не уходит с рынка РФ
19
Какую видеокарту купить, если денег мало, но есть желание играть в новинки 2022 года
3
Опрос 3dcenter показал, что 7% пользователей выводили свою видеокарту из строя, пытаясь её разогнать
10
Цены на видеокарты AMD стремительно снижаются – ASUS, Gigabyte и MSI переходят на Radeon RX 6000
2
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
350
RSS-читалка для настольного Google Chrome находится в разработке и постепенно добавляется в браузер
1
GeForce RTX 4080 получит скоростную GDDR6X на 23 Гбит/с и скромный TDP 340 Вт – Videocardz
17
О перспективах отключения Гуглом смартфонов в России рассказали эксперты
17

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
43
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 21
+
Как собрать быстрый, компактный и недорогой компьютер для учебы и игр к 1 сентября 2022 года
26
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
23
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
35

Сейчас обсуждают

LastAtlant
17:29
Но видимо проживать в состоянии измененного сознания вполне можно, чему вы и являетесь хорошим примером) Россия то же страна ООН, если спросите у японцев кто разбомбил их города и сжег 300тыс человек ...
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
-=LeKtoR=-
17:26
Если бы,так то цена была 11к,а тут распродажа,вот и думаешь,брать у дядюшки ляо или с гарантией за фуллпрайс в том же днсе. Кстати кто то на личных страницах в оверах отзывы рисовал,вроде гуд
На Aliexpress идёт большая распродажа по сниженному курсу доллара - осталось 4 дня
ptlrkptt
17:26
ну , голоса стран ООН вы не можете исказить , изменить прошлое невозможно
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
LastAtlant
17:25
А если я приведу ролик с обратным, то это то же будет правдой получается или правда лишь то что удобно
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
ptlrkptt
17:24
это была шутка ?
На Aliexpress идёт большая распродажа по сниженному курсу доллара - осталось 4 дня
ptlrkptt
17:21
некоторые вещи настолько очевидны, что их можно увидеть на любом видеоролике с YouTube. подобных видеороликов – полно.
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
DiLouk
17:19
Какой кошмар. Я вот люблю у них новости почитать в ленте. Удобно же.
«Яндекс» откажется от раздела новостей и переместит главную страницу сервиса на ya.ru
Михаил Нор
17:19
Охуенная статья! Не мог хотя бы спиздить где-нибудь графики средней производительности в играх?
Компьютер для миллионера – какой процессор купить, если вы всегда хотели сборку за 300 000 рублей
ptlrkptt
17:18
Куда пропало количество блоков TMU – самый важный параметр видеокарты ?
Обновлённые спецификации GeForce RTX 40 — до 18432 ядер и прирост быстродействия более чем в 2 раза
-=LeKtoR=-
17:18
Чувствуешь альпийскую свежесть,т.е. будто где то в горах находишься,где свежий воздух без каких либо привкусов. Это единственный плюс. Аппетит падает моментально,жуешь что то,что хз,первое,что начал ч...
Ученые придумали способ как вернуть запахи после перенесенного Covid
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем