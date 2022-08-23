В этом году ожидается появление нового поколения SSD накопителей.

Ассортимент материнских плат и процессоров с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 5.0 существенно расширится в этом году с появлением платформы AMD AM5 и обновлением Intel LGA 1700. Производители твердотельных накопителей (SSD) готовят новые продукты и GIGABYTE не исключение — компания недавно анонсировала SSD AORUS 10000 PCIe Gen5 и продемонстрировала его скоростные возможности. Однако GIGABYTE готовит не только SSD, новые материнские платы, но и специальную плату расширения PCIe для установки сразу четырёх новейших SSD — этот продукт получил название AORUS Gen5 AIC Adaptor и вот его основные особенности:

четыре слота NVMe M.2 PCIe 5.0 для установки накопителей, объём до 16 ТБ

поддержка RAID массивов с возможностью увеличения пропускной способности до 60 ГБ/с

независимый контроллер и обвязка для стабилизации сигнала

обратная совместимость с накопителями PCIe 4.0 и 3.0

однослотовая конструкция

активная система охлаждения состоит из радиатора и центробежного вентилятора диаметром 5 см

восемь датчиков температуры и возможность настройки скорости вентилятора по их показаниям

фирменное ПО для диагностики и мониторинга GIGABYTE AORUS Storage Manager и SSD Tool Box

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Плата расширения является довольно гибким решением, которое позволит увеличить возможности подключения самых современных устройств хранения при наличии свободного разъёма PCIe 5.0, а с RAID-0 массивом можно будет добиться невероятно высоких скоростей, либо использовать другие типы массива для повышения надёжности.