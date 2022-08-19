С приближением запуска новых платформ AMD и Intel производители твердотельных накопителей (SSD) начинают активнее привлекать внимание к своим новым решениям с поддержкой интерфейса PCIe Gen5. На этот раз брэнд AORUS компании GIGABYTE опубликовал в Twitter* @AORUS_UK тизер своего нового SSD серии 10000 и, что самое главное, поделился его скоростными показателями, сообщает VideoCardz.
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Производитель приложил результаты тестирования варианта объёмом 1 ТБ в хорошо известной утилите CrystalDiskMark, скорости последовательного чтения и записи достигали 12453,9 МБ/с и 10074,5 МБ/с соответственно. Это не предел пропускной способности интерфейса, но уже существенно быстрее современных решений PCIe Gen4. Например, для модели AORUS 7000 производитель заявляет соответствующие скоростные показатели не менее 7 ГБ/с и до 5,5 ГБ/с, а значит новинка уже на 77% и 85% быстрее.
Обновление
Ресурс TechPowerUp опубликовал пресс-релиз GIGABYTE с более подробной информацией, кратко:
- флэш-память 3D-TLC NAND и кэш-память LPDDR4
- 8-канальный контроллер Phison PS5026-E26
- привычный форм-фактор 2280
- варианты объёмом от 1 ТБ до 4 ТБ
- работа с фирменной утилитой для диагностики GIGABYTE SSD Tool Box
- наличие легкосъёмного медного радиатора с полным покрытием, пользователь может выбирать между ним и радиатором, поставляемым с материнской платой, если таковой имеется
- Источник:
- @AORUS_UK в Twitter*
- VideoCardz
- TechPowerUp
- * заблокирован в РФ