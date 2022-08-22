В задачах ИИ мощнее настольных процессоров 10-го поколения.

На сайте Intel заметили появление новой серии процессоров Alder Lake-PS — это новинки с невысоким энергопотреблением, которые компания представила для устройств интернета вещей (IoT), сообщает VideoCardz. Отмечается, что это гибкие решения, которые обеспечивают до 4 раз более высокую производительность интегрированной графики и до 6,6 раз более высокую производительность в задачах ИИ, по сравнению с процессорами Intel Core 10-го поколения для настольных ПК. Графика здесь довольно производительная — флагман серии предлагает 96 исполнительных блоков EU, но очевидно, что серия для игр не предназначена. Диапазон энергопотребления представленных моделей вписывается в промежуток от 12 до 60 Вт.

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Всего Intel представила 11 новых процессоров в двух категориях:

HL с общим числом ядер от 8 до 14 и поддержкой памяти DDR5-4800 или DDR4-3200. Эти модели будут работать с TDP по умолчанию 45 Вт, но максимальное значение может достигать 60 Вт.

UL с общим числом ядер от 5 до 10. Максимальное количество производительных ядер в этой категории не превышает двух. Номинальный TDP всего-лишь 15 Вт с максимальным значением 28 Вт.