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Интегрированная графика Intel Meteor Lake может поддерживать ускорение трассировки лучей
Если так, интересно, какой будет производительность.
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Специалисты продолжают находить в коде обновлений ядра Linux подробности о возможностях будущих процессоров Intel Meteor Lake. Недавно стало известно о применении интегрированного универсального блока (Versatile Processing Unit, VPU) для ускорения задач ИИ. На этот раз специалисты обнаружили признаки того, что интегрированная графика Meteor Lake может поддерживать ускорение трассировки лучей, сообщает VideoCardz со ссылкой на отчёт Coelacanth-Dream.

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Как объясняется, в коде нашли функцию, которая проверяет, относится ли графический процессор к тем, что поддерживают трассировку лучей. Всё выглядит довольно просто — если графический процессор имеет отношение к семейству DG2 (Alchemist), является дочерним к нему, то поддержка трассировки лучей есть. Остаётся понять, есть ли нужная связь между решениями. Предполагается, что графика в процессорах Meteor Lake опирается на архитектуру Xe-LPG, а она является производной от Xe-HPG с некоторыми изменениями, так что ускорение трассировки лучей может быть в ней реализовано.

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Поддержка трассировки лучей — отличное дополнение, но если говорить о применении в играх, то возникают сомнения, что уровень производительности будет достаточен. Какой будет конфигурация интегрированной графики Meteor Lake, на данный момент неизвестно, есть разные слухи о количестве исполнительных блоков от 128 до 192.

Источник:
Coelacanth-Dream
VideoCardz
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#intel #процессоры #meteor lake
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Для 40 FPS в 720р хватит
Интегрированная графика Intel Meteor Lake может поддерживать ускорение трассировки лучей
Ruslan К
12:56
Иди работай у пана клубнику собирай,или в больнице старушкам утку меняй утырок
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