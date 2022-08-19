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Mozilla планирует добавить в Firefox поддержку распознавания текста на изображениях
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Команда разработчиков Mozilla реализует в веб-браузере Firefox новую крайне полезную функцию — распознавание текста на изображениях. Оптическое распознавание символов (англ. optical character recognition, OCR) востребовано среди пользователей, возможностей применения довольно много, например, часто информация представлена на изображениях,  особенно табличная, OCR в данном случае очень помогает, если нужно эту информацию быстро сохранить в текстовом виде. Также OCR поможет лучше понимать контекст материалов тем пользователям, которые полагаются на инструменты чтения с экрана.

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Как сообщает gHacks, в Firefox Nightly для устройств Apple Mac распознавание текста на изображениях уже работает по умолчанию, реализовано всё просто — нужно кликнуть правой клавишей по изображению и в контекстном меню выбрать пункт копировать текст. Для работы инструмента используются встроенные в операционную систему macOS API для распознавания и на данный момент совместимость реализована только в macOS.

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Ожидается, что позже OCR появится и в Firefox для современных версий Windows, в этой ОС встроенные возможности OCR тоже есть. Что будет на Linux, пока неизвестно, но стоит напомнить о существовании бесплатных, свободных и мощных OCR, одной из наиболее известных является Google Tesseract, на неё и можно было бы полагаться в Linux и других ОС, в качестве альтернативного варианта.

Источник:
gHacks
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#firefox #веб-браузер
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