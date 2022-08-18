Бесплатный и свободный офисный пакет получил ряд улучшений.

Состоялся выход LibreOffice Community 7.4 — новой версии свободного и кроссплатформенного офисного пакета для Windows, Linux и macOS. Необходимость в бесплатном и мощном офисном пакете как никогда актуальна и LibreOffice является одним из кандидатов для рассмотрения, здесь есть полный набор программ, включая текстовый и табличный процессор, программы для подготовки презентаций, создания векторной графики и даже для работы с базами данных. Новый выпуск получает множество исправлений и нововведений, над которыми работали сотни участников сообщества.

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Полный список изменений приводится на сайте в разделе Release Notes, кратко с изменениями можно ознакомиться в видео, выделим некоторые из них. Кроме изменений для повышения производительности и совместимости в новом выпуске внедрили поддержку графических файлов в форматах WebP, EMZ и WMZ; страницы справки для библиотеки скриптов ScriptForge, поле поиска для менеджера расширений. В текстовом процессоре Writer улучшили отслеживание сносок, списков и внедрили новые настройки для расстановки переносов, а в табличном процессоре Calc увеличили количество столбцов до 16384 , добавили функции в раскрывающийся виджет «Автосумма» и новый пункт меню для поиска по названию листа. Кроме этого, появилась поддержка новых тем документов и экспериментальный тёмный режим для Windows 10 и 11.