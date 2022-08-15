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Samsung снижает цены на DDR4, поэтапно отказываясь от DDR3 и расширяя производство DDR5
Ожидается, что цены продолжат снижаться, дабы заказчики DDR3 быстрее перешли на DDR4.
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Пока производители передового оборудования осуществляют переход на новое поколение памяти DDR5, в некоторых областях применения всё ещё пользуется спросом DDR3, в том числе, это касается бытовой электроники. Однако крупные производители чипов заинтересованы в постепенном отказе от производства DDR3, это позволит освободить пространство для более современных линий и расширить производство DDR5, ускоряя переход на новое поколение памяти.

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Samsung не исключение, компания постепенно сокращает объёмы производства чипов DDR3 и фокусируется на реализации маркетинговой стратегии по продвижению продаж недорогой памяти DDR4, сообщают Wccftech и ITHome со ссылкой на отчёт издания DigiTimes. Привлекательными ценами компания стремится побудить к скорейшему переходу на более современную память тех клиентов, которые всё ещё заинтересованы в DDR3. Сообщается, что в прошлом месяце контрактные цены на 4-гигабитную DDR4 снизились примерно на 8% и можно ожидать, что до конца третьего квартала тенденция сохранится со снижением цен вплоть до 15%.

Источник:
DigiTimes
ITHome
Wccftech
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#samsung #полупроводники #производство #чипы памяти
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