А вот в E-ядрах ожидаются существенные изменения.

Недавно энтузиасты, изучающие открыто опубликованную в сети документацию и различные отчёты, обнаружили, что производительные ядра Intel Golden Cove и Raptor Cove упоминаются в одной микроархитектурной группе, иными словами, архитектурных различий между ними должно быть не так много, а прирост производительности в большей степени достигается за счёт улучшений характеристик самих ядер и процессора в целом. Теперь появились предположения, что в процессорах Intel Meteor Lake производительные P-ядра станут очередным усовершенствованием существующих ядер Golden Cove, а вот архитектура эффективных E-ядер будет совершенно новой. Об этом пишет Wccftech со ссылкой на отчёт японского ресурса Coelacanth's Dream.

реклама

Автор ресурса Coelacanth's Dream изучил общедоступные сводки аппаратных событий тестируемых компанией Intel платформ и обнаружил интересные закономерности. В семействах гибридных процессоров Intel каждый тип ядра получает определённый идентификатор. В первом гибридном семействе Lakefield P-ядра и E-ядра имели идентификатор 0x0. Следующим гибридным семейством становится Alder Lake (Core 12-го поколения), с этим значительным обновлением идентификаторы P-ядер (Golden Cove) и E-ядер (Crestmont) изменились на 0x1. Далее нас ожидает семейство процессоров Raptor Lake 13-го поколения, P-ядра Raptor Cove и E-ядра Crestmont сохраняют идентификаторы 0x1. Наконец, Meteor Lake тоже имеет для P-ядер Redwood Cove идентификатор 0x1, а для E-ядер идентификатор изменился на 0x2 — вот так и возникло озвученное в первом абзаце предположение.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Известный в Twitter* инсайдер @OneRaichu считает, что архитектура ядер Redwood Cove во многом изменится, но, возможно, не так значительно, чтобы получить новый идентификатор. Так среди возможных изменений перечислены существенные улучшения в таких направлениях, как прогнозирование ветвлений, слияние микроопераций, диспетчеризация инструкций, всё это вместе с другими изменениями положительно повлияет на IPC, однако в однопоточной производительности специалисты Wccftech не ожидают большого прироста, в том числе, связывая это с возможной регрессией тактовых частот. При всём при этом Coelacanth's Dream предупреждает: отчёт может быть неточным из-за ранней стадии подготовки процессоров, до их релиза ещё очень много времени.