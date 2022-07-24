Поздние инженерные образцы процессоров Intel Raptor Lake-S уже попали в руки энтузиастов, что хорошо видно по количеству обзоров на китайских ресурсах и результатам, появляющимся в базах данных популярных бенчмарков, таких как Geekbench. В первых тестах удалось выяснить, что в однопоточных задачах преимущество Raptor Lake-S над Alder Lake-S при одинаковой частоте очень невелико и в этой связи возникло предположение, что архитектуры Raptor Cove и Golden Cove не сильно то и отличаются. Похоже, что этому нашлось некоторое подтверждение в документации Intel TMA (Top-down Microarchitecture Analysis), сообщает Wccftech.
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О находке на своей странице в Twitter* сообщил пользователь под псевдонимом @InstLatX64, за последние несколько дней энтузиаст изучил открытые репозитории компании и нашёл там много интересного. Так вот, в документе Intel TMA архитектуры Raptor Lake (RPL) и Alder Lake (ADL) объединены, что подтверждает их схожесть на микроархитектурном уровне. В этом же документе аналогичным образом объединены родственные архитектуры Kaby Lake Refresh (KBLR), Coffee Lake (CFL) и Comet Lake (CML).
Похоже, что Raptor Cove можно рассматривать как оптимизированную версию Golden Cove. Эффективные ядра двух поколений тоже построены на одной микроархитектуре — Gracemont. Главные изменения кроются в существенно увеличившейся тактовой частоте, размере кэш-памяти и конфигурации ядер, всё это в совокупности должно принести существенное увеличение производительности по сравнению с процессорами Alder Lake 12-го поколения.
- Источник:
- @InstLatX64 в Twitter*
- Tom's Hardware
- Wccftech
- * заблокирован в РФ