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Почти 900 USD за Ryzen 9 7950X — предварительные цены процессоров Zen 4 замечены в Канаде
В целом, цены соответствуют верхней границе ожиданий.
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Характеристики и стоимость процессоров AMD Ryzen 7000 (Raphael) активно обсуждаются в преддверии предстоящего анонса и запуска линейки, инсайдеры и технологические СМИ уже высказали свои ожидания по поводу цен, сегодня же процессоры заметили на сайтах канадских торговых сетей PC-Canada и DirectDial. Авторы Wccftech отмечают, что цены несколько выше ожидаемых, они входят в предсказанный ресурсом ранее диапазон, но ближе к его верхней границе.

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Перед изучением цен в очередной раз стоит напомнить, что указанные значения могут быть временными заглушками и к моменту начала продаж измениться в любую сторону, поэтому не стоит принимать текущие цены за окончательные. Цены приводятся как за вариант поставки в коробке, но без комплектной системы охлаждения (WOF), так и за вариант в лотках (Tray), последний соответственно дешевле, для сравнения присутствуют цены аналогов из серии Ryzen 5000 в магазине PC-Canada:

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Сравнение двух поколений неоднозначно, если 6- и 12-ядерные варианты близки, то новые 8- и 16-ядерные процессоры ощутимо дороже и это также может вызывать вопросы по поводу актуальности указанных цен. С другой стороны, цены Ryzen 7000 могут намекать, что диапазон будет примерно совпадать с таковым для Ryzen 5000, но вполне вероятно, что флагманская модель будет дороже. В предыдущих прогнозах авторы ресурса Wccftech допускали стоимость Ryzen 9 7950X вплоть до 900 USD.

Источник:
Wccftech
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