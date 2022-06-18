По слухам, запуск запланирован на середину сентября.

На Computex 2022 компания AMD официально заявила о планах выпустить новую платформу AM5 с материнскими платами 600-серии и процессорами Ryzen 7000 (Raphael) этой осенью. Накануне появились более конкретные сроки, сообщалось, что на встрече китайских дистрибьюторов якобы была озвучена дата начала продаж — 15 сентября. Если это правда, то наверняка на мероприятии обсуждались и первые продукты, которые поступят в продажу, ранее представители AMD отмечали, что готовят к запуску целое семейство, а не несколько моделей. Прояснить ситуацию вызвался известный инсайдер Greymon55, по его информации, компания готовит четыре модели Ryzen 7000, передаёт ресурс Wccftech.

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Ожидается, что стартовая линейка будет включать Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7800X и Ryzen 5 7600X. С большой вероятностью, все они будут иметь то же количество ядер, что и их текущие аналоги в серии Ryzen 5000. Точно известно, что флагманский вариант будет 16-ядерным и 32-поточным, он сможет повышать частоту до 5,5 ГГц и даже выше, его значение TDP будет равно 170 Вт, а PPT платформы — 230 Вт. В Китае этому варианту прочат рекомендованную стоимость около 5999 юаней, что примерно эквивалентно 900 долларам США, но высказываются предположения, что к запуску ценник могут скорректировать до 800 долларов.

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Как можно было уже догадаться, конфигурация остальных моделей должна включать 12, 8 и 6 ядер соответственно, цены ожидают в диапазоне от 600 до 300 долларов США, их предполагаемые значения и некоторые неподтверждённые характеристики процессоров приведены в таблице.