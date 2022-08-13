Устройство присутствует в списке продуктов, прошедших проверку.

В начале прошлой недели на сайте южнокорейского регулятора RRA заметили заявку компании Samsung на сертификацию устройства, напоминающего своим кодовым обозначением новый твердотельный накопитель (SSD). Предполагалось, что это потребительский SSD Samsung 990 PRO M.2 с поддержкой интерфейса PCIe Gen5. Теперь этому есть явное подтверждение — модель появилась на сайте PCI-SIG, сообщает Wccftech.

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Samsung 990 PRO M.2 был обнаружен в списке продуктов, успешно прошедших все процедуры тестирования для подтверждения соответствия новому стандарту PCIe Gen5. Потребительская модель в списке соседствует с ещё тремя накопителями от Samsung, это серверные решения PM1743 разного формата, тоже с поддержкой PCIe Gen5 — об их подготовке компания уже сообщила ранее.

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Корпоративные решения обеспечат скорость последовательного чтения и записи до 13000 МБ/с и 6600 МБ/с, а производительность на соответствующих случайных операциях достигнет 2500K IOPS и 250K IOPS. Пока неизвестно, каковы будут характеристики потребительских решений, вероятно, долго ждать информации не придётся — осенью выходят новые платформы с поддержкой PCIe Gen5.