Компания сертифицирует две модели 1 ТБ и 2 ТБ.

В этом году должны появиться первые твердотельные накопители (SSD) с поддержкой интерфейса PCIe 5-го поколения, в том числе, потребительского класса. Производители контроллеров и платформ тестируют образцы, а некоторые производители накопителей анонсировали новые модели. В сети заметили, что флагманский SSD следующего поколения для клиентского сегмента готовит Samsung, соответствующая заявка на сертификацию была зарегистрирована на сайте радио-исследовательского агентства Южной Кореи (RRA), сообщает TechPowerUp.

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Хотя в заявке не указано коммерческое название модели, считается, что это SSD M.2 накопитель 990 PRO следующего поколения. Такой вывод сделан на основе сравнения кодового обозначения MZ-V8P1T00 флагманского накопителя Samsung 980 PRO в базе данных RRA и кодового обозначения MZ-V9P1T0 в новой заявке. Также в заявке прослеживается намёк на подготовку двух моделей объёмом 1 ТБ и 2 ТБ, а вот какие-либо технические характеристики неизвестны. Samsung предстоит конкурировать с флагманскими твердотельными накопителями следующего поколения Gen5 M.2 на базе решений Phison и Silicon Motion.

Источник: RRA @harukaze5719 в Twitter* TechPowerUp * заблокирован в РФ