Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
В сети замечены предполагаемые SSD Samsung 990 PRO PCIe Gen5 следующего поколения
Компания сертифицирует две модели 1 ТБ и 2 ТБ.
анонсы и реклама
3070 Gigabyte дешевле 60 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
12700KF за копейки в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть

В этом году должны появиться первые твердотельные накопители (SSD) с поддержкой интерфейса PCIe 5-го поколения, в том числе, потребительского класса. Производители контроллеров и платформ тестируют образцы, а некоторые производители накопителей анонсировали новые модели. В сети заметили, что флагманский SSD следующего поколения для клиентского сегмента готовит Samsung, соответствующая заявка на сертификацию была зарегистрирована на сайте радио-исследовательского агентства Южной Кореи (RRA), сообщает TechPowerUp.

реклама

Хотя в заявке не указано коммерческое название модели, считается, что это SSD M.2 накопитель 990 PRO следующего поколения. Такой вывод сделан на основе сравнения кодового обозначения MZ-V8P1T00 флагманского накопителя Samsung 980 PRO в базе данных RRA и кодового обозначения MZ-V9P1T0 в новой заявке. Также в заявке прослеживается намёк на подготовку двух моделей объёмом 1 ТБ и 2 ТБ, а вот какие-либо технические характеристики неизвестны. Samsung предстоит конкурировать с флагманскими твердотельными накопителями следующего поколения Gen5 M.2 на базе решений Phison и Silicon Motion.

Источник:
RRA
@harukaze5719 в Twitter*
TechPowerUp
* заблокирован в РФ
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung #ssd #твердотельные накопители
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ADATA выпускает M.2 SSD LEGEND 960 со скоростью чтения до 7400 МБ/с
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Перекупщики стали лучшими друзьями геймеров из РФ – почему серый импорт дешевле параллельного
27
Медные прокладки - убийцы видеокарт появились в продаже на Авито
28
Эксперты советуют геймерам не покупать видеокарты в 2022г – GeForce RTX 3080 будет стоить 30 000р
24
Состоялся выход Linux Mint 21 «Vanessa»: оптимизированный код, обновлённые приложения, переработанные интерфейсы и многое другое
10
Телескоп Джеймс Уэбб впервые обнаружил сверхновую звезду
+
Британец, потерявший на свалке 7 500 биткоинов, будет искать их с помощью робособак Boston Dynamics
6
Американец выиграл в лотерею $1,3 млрд, но должен заплатить налог $470 млн
15
AMD Ryzen 7000 поступят в продажу 15 сентября по цене от 299 долларов за Ryzen 5 7600
29
iPhone 14 будет представлен в середине сентября
3
5 самых популярных видеокарт в магазинах РФ на 1 августа 2022г – лучшее соотношение цены и fps
5
Как купить плохую видеокарту – изучаем самый неправильный способ выбора для неопытных новичков
12
Galaxy S23 Ultra может снова получить камеру-перископ 10 Мп с 10-кратным зумом
1
Геймер потратил в Diablo Immortal на персонажа $100 тысяч и стал слишком силён, чтобы сражаться с другими игроками
1
Приключенческая игра AI Dungeon с генератором текстовых квестов вышла в Steam
1
Core i7-13700K и Core i5-13600K продемонстрировали разочаровывающий результат в игровых тестах
11
Нейросеть "DALL-E-2" показала «последние селфи на Земле»
4
В Индии заблокировали специальную версию PUBG: Mobile
+
Во дворе китайского ресторана случайный посетитель обнаружил следы динозавров
+
GeForce RTX 3050 подключили через USB-PCIe адаптер — потеря производительности достигает 80%
2
Моддер превратил туалет в полнофункциональную игровую комнату
16

Популярные статьи

10 знаменитых игр прошлого, в которые можно поиграть прямо в браузере
9
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
324
Обзор смартфона Motorola Moto Edge X30 Under Screen Edition
12
Как я прошёл Stray – необычная игра о приключениях рыжего кота в мире равнодушных роботов
31
Записки Космического Сантехника. HP G7000
12

Сейчас обсуждают

Rey.B.
16:26
С точностью до наоборот. - Тайвань, это главный агент США по впариванию "фантиков" в Юго-Восточной Азии. "Заводы" которого, скорее показуха, т.к. их работа на острове не шибко выгодна. Вот "американск...
Раскрыта предполагаемая дата анонса RTX 4000
ptlrkptt
16:21
там асфальт уже плавится, какие еще 5 нанометров ?
За два месяца желающих организовать в Испании производство 5-нм чипов так и не нашлось
Infinity78
16:12
дебил. что еще сказать)
По данным ВЦИОМ, россияне становятся более научно-грамотными с каждым годом
Михалыч
16:10
Если серьёзно, то эту кочергу нашим менеджерам нужно впердолить. Которые за 20 лет расслабились и ничего не делали. Когда жареный петух в жопу клюнул, они охренели. Сейчас всё заново создавать нужно, ...
Самые популярные в России подержанные авто в июле подорожали на 3-4%
Iruil
16:08
Гарантия даёт +100% к цене? Ну да, ну да.
Рассказываем, в чём разница между серым и параллельным импортом на примере iPhone 13 Pro Max в РФ
Saboth
16:08
Ограничь в винде трафик интернета для соединения (задать как лимитное подключение), 100 пудовая тема. Только если соединение рухнет для каждого нового соединения надо отдельно ограничивать.
Microsoft заблокировала загрузку Windows и начала блокировать обновления — решаем проблему
ptlrkptt
16:04
мы не бессильны. в разных странах простест принимает разную форму. в канаде тракеры заблокировали город, в нидерландах теперь фермеры блокируют дороги.
США решились запретить поставки в Китай оборудования, пригодного для изготовления 14-нм чипов
pOdOnOg
16:01
Раскрыта предполагаемая... Любой каждый может предполагать и раскрывать свою дату...
Раскрыта предполагаемая дата анонса RTX 4000
Bloodrender
16:01
"Сможет ли GeForce RTX 4070 Ti обойти GeForce RTX 4090" Только заглот мог задаться таким вопросом.
Сможет ли GeForce RTX 4070 Ti обойти GeForce RTX 4090 – сравниваем характеристики обеих видеокарт
Артём Антропов
16:00
Купил 4 дня назад с Озона новую 3080 aorus за 63. Можно было ещё поизвращаться и заказать за 55-58, но желания потом ругаться с посредником или зарубежным магазином нет
Эксперты советуют геймерам не покупать видеокарты в 2022г – GeForce RTX 3080 будет стоить 30 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем