Но возможно это будет с новым поколением памяти.

Инструмент для диагностики оперативной памяти MemTest86 в обозримом будущем сможет определять не только, в каком модуле обнаружены ошибки, но и в какой конкретно микросхеме. Об этом компания-разработчик PassMark Software сообщает на своей странице в Twitter* @PassMarkInc, передаёт ресурс ComputerBase.

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Данное новшество будет доступно не всем, поиск сбойного модуля и микросхемы памяти возможен только с оперативной памятью DDR5, на текущем этапе разработки поддержка ограничена «специально отобранными эталонными системами с DDR5». Это системы на базе современной платформы Intel LGA 1700, а конкретнее на базе определённых материнских плат Z690, процессоров Intel Alder Lake и модулей памяти DDR5, которые должны работать в двухканальном режиме.

На данный момент неизвестно, когда новые возможности будут добавлены в стабильный выпуск программы и расширится ли совместимость. Вероятно, ожидать подробностей и первую реализацию следует к выходу новых платформ AMD и Intel.

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Новое поколение памяти приносит не только более высокую производительность, но и новые возможности для точной диагностики. Наверняка информация о стабильности каждого чипа будет полезна любителям разгона, может быть, энтузиасты в некоторых случаях будут перепаивать микросхемы для достижения наилучшего результата, хотя вряд ли кто-нибудь решится на такой шаг.

Источник: @PassMarkInc в Twitter* ComputerBase * заблокирован в РФ