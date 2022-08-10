Это может быть вызвано тем, что вариант с 3D V-Cache передаст статус лучшего игрового процессора новинкам.

Приближается запуск нового поколения процессоров AMD Ryzen 7000 (Raphael), продажи первых моделей вместе с новыми материнскими платами могут начать 15 сентября. Что же после этого будет ожидать существующие решения на базе архитектуры Zen 3 — судя по заявлениям представителей компании, платформа AM4 ещё сохраняет актуальность, не исключено, что даже появятся какие-нибудь новые модели. Но, пожалуй, более вероятно снижение цен на существующие и похоже его действительно можно ожидать — инсайдер @greymon55 в своём Twitter* отметил, что Ryzen 7 5800X3D в следующем месяце может получить скидку, сообщает Wccftech.

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На данный момент Ryzen 7 5800X3D является единственным потребительским процессором AMD с технологией 3D V-Cache. Увеличенный объём кэш-памяти позволил существенно поднять производительность в играх, процессор может показывать более высокие результаты, чем самые быстрые модели конкурента. AMD называет Ryzen 7 5800X3D лучшим процессором для игр, но скоро этот статус перейдёт моделям 7000-серии: «Я думаю, игровая производительность ZEN4 будет потрясающей», — пишет инсайдер. Вполне вероятно, что это окажет влияние на стоимость Ryzen 7 5800X3D, который поступил в продажу с рекомендованной ценой 449 долларов США. Однако непонятно, как долго эти процессоры будут производиться, в мае представитель AMD отметил, что модели продолжают поступать на рынок.

Источник: @greymon55 в Twitter* Wccftech * заблокирован в РФ