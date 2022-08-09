Толщина корпуса чуть больше USB Type-C.

Новый складной флагманский смартфон Xiaomi MIX Fold 2 представят в Китае 11 августа, в 19:00 по местному времени. Об этом компания сообщила в официальном аккаунте на платформе Weibo, сопроводив анонс интригующим плакатом с изображением смартфона — на нём мы видим тонкий корпус и шарнир, а также информацию о совместной работе над камерами с известной компанией Leica.

Источник: Xiaomi в Weibo

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Также появилось видео, где Xiaomi MIX Fold 2 показан с других ракурсов. Как отмечает ITHome, толщина корпуса устройства в разложенном состоянии лишь немного больше, чем у разъёма USB Type-C. Предполагается, что в Xiaomi MIX Fold 2 реализована новая инновационная конструкция корпуса и шарнира, позволяющая добиться столь небольшой толщины при сохранении прочности и жёсткости, смартфон имеет все шансы стать самым тонким складным устройством на рынке.

Официально характеристики Xiaomi MIX Fold 2 неизвестны, по различным предположениям и информации, найденной в базах данных регуляторов, смартфон может быть основан на флагманской однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, иметь конфигурации 12 ГБ + 512 ГБ и 12 ГБ + 1 ТБ для оперативной и флэш-памяти соответственно. В числе других приписываемых смартфону характеристик 50 МП основная камера Sony IMX766 с оптической стабилизацией, 13 МП камера и 2 МП телевик с оптическим увеличением.

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Также 11 августа компания должна представить наушники Xiaomi Buds 4 Pro TWS и планшет Xiaomi Pad 5 Pro 12.4.

Источник: Xiaomi в Weibo Playfuldroid ITHome