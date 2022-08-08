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Mozilla разрабатывает для Firefox единую кнопку с выпадающим меню для объединения расширений
Очень похоже на реализацию в Chromium браузерах.
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В веб-браузере Mozilla Firefox тестируют новый вариант организации ярлыков расширений — это единая кнопка, по нажатию на которую открывается выпадающий список с ярлыками, сообщает gHacks. По своей реализации кнопка напоминает ту, что присутствует уже долгое время в браузере Google Chrome и других вариантах со стандартным интерфейсом на базе открытого проекта Chromium.

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На данный момент в стабильных версиях веб-браузера Firefox после установки расширения его ярлык появляется в правой части панели инструментов. Если ярлыков становится слишком много, новые начинают прятаться в выпадающем расширенном меню. Пользователь может управлять списком, перемещая расширения в выпадающее меню, убирать их с панели инструментов или перемещать в другую область, что несомненно является большим преимуществом Firefox. Новая реализация находится в разработке и, вероятно, далека от завершения, поэтому на данный момент рано рассуждать, какой она будет, остаётся надеяться, что новая реализация сохранит гибкость.

Среди изменений можно отметить наличие в выпадающем списке напротив ярлыка каждого расширения кнопки для быстрого перехода в к его настройкам, удаления расширения или отправки жалобы, сейчас вызов списка с этими и другими пунктами возможен по клику на расширении ПКМ.

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Изучить новую организацию ярлыков расширений можно в Firefox Nightly 105, для этого на странице расширенных настроек about:config нужно установить логическое значение параметра extensions.unifiedExtensions.enabled в True и перезагрузить браузер.

Источник:
gHacks
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#mozilla #mozilla firefox #веб-браузеры
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