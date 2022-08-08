На прошлой неделе компания ASRock выпустила в Китае свой вариант видеокарты Intel Arc A380 под названием Challenger ITX, это первое исполнение бюджетной новинки Intel в компактном ITX форм-факторе. Модель получила размеры 190×124×39 мм, а система охлаждения представлена алюминиевым радиатором с одним вентилятором, особенности видеокарты рассматривались ранее, а сегодня можно взглянуть на результаты первого тестирования, которое появилось на странице компании ASRock в Weibo и блоге 不爱美人爱江山 в сообществе SMZDM.
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В случае с видеокартами компактного форм-фактора большой интерес всегда вызывают данные о температурном режиме и шуме вентилятора. Сообщается, что в Furmark температура видеокарты достигала 78…85°C при скорости вращения вентилятора 1683 об/мин. Уровень шума не уточняется, но приводятся значения мощности и частот. Мощность платы в Furmark составила около 55 Вт, а частота достигала 2300 МГц даже в таком тяжёлом режиме тестирования. Заявленная ASRock частота графического процессора составляет 2250 МГц, но для видеокарт Intel реальную рабочую частоту предсказать не всегда легко. Для эталонных видеокарт Intel указывает частоту, которая гарантированно достигается в наихудших условиях эксплуатации, вероятно, партнёры следуют этому принципу — в играх модель ASRock повышала частоту до 2450 МГц.
Что касается игровой производительности, каких-либо неожиданных результатов в новом тесте нет, модель показала достойные для своей категории результаты в разрешении 1080p, обеспечив приемлемый уровень производительности в киберспортивных и одиночных сюжетных играх. Вот некоторые из результатов:
- Высокое качество графики
- League of Legends: 166,9 FPS
- DOTA2: 146,2 FPS
- Shadow of the Tomb Raider: 56 FPS
- Среднее качество графики
- Cyberpunk 2077: 47,51 FPS
- Источник:
- ASRock в Weibo
- 不爱美人爱江山 в сообществе SMZDM
- ITHome, Wccftech и VideoCardz