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Intel Arc A310 впервые замечена в сети, а в каталоге европейской торговой сети появились ПК с A380
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Настольная видеокарта Intel Arc A380 будет не самым бюджетным решением серии, теперь этому есть подтверждение — на сайте компании MSI появился готовый компактный компьютер PRO DP130 12th и среди возможных вариантов конфигурации присутствует вариант с A310 на борту, сообщает VideoCardz.

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Характеристики модели неизвестны, по ряду предположений, в варианте графического процессора ACM-G11 для этой видеокарты будут активны от 4 до 6 блоков Xe-Cores (от 512 до 768 блоков для исполнения шейдерных инструкций), а подсистема памяти предложит 4 ГБ GDDR6 с 64-битной шиной. Скорее всего, внешне видеокарта будет схожа с обнаруженным вчера вариантом A380 от MSI. Кроме Intel Arc A310 на выбор доступны A380 и два варианта от NVIDIA: GT 1030 на 2 ГБ и GTX 1650 на 4 ГБ. Это намекает, что конкурентом A310 считается GT 1030.

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Также авторы VideoCardz заметили появление готовых игровых систем компании Acer с видеокартами Intel Arc A380 в каталоге французской торговой сети Boulanger. Компьютер с процессором Intel Core i5-12400F, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 512 ГБ оценивается примерно в 950 EUR, отправка покупателям начинается с 8 октября. Неизвестно, являются ли сведения о цене и сроках доступности верными, но появление в каталоге явно сигнализирует о подготовке к глобальному релизу серии видеокарт.

Источник:
VideoCardz
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