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G.SKILL представляет Mid-Tower корпус MD2 с возможностью установки двух 360-мм радиаторов
Необычный дизайн фронтальной панели, универсальность и вместительность.
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Компания G.SKILL сегодня официально представила Mid-Tower корпус MD2, новинка предназначена для сборки производительных компьютеров и предлагает конструкцию, универсальную для установки различных вариантов охлаждения. Корпус может обратить на себя внимание фронтальной панелью, по замыслу дизайнеров она должна напоминать изгибы гоночных трасс. В панель встроена ненавязчивая подсветка, крупные вентиляционные отверстия для забора воздуха расположены сбоку. Инженеры позаботились о простом демонтаже для удобной чистки фильтра и установки вентиляторов, предусмотрев вместо сплошного кабеля подсветки фронтальной панели быстроразъёмное соединение.

Источник: G.SKILL

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Всего G.SKILL MD2 позволяет установить 7 вентиляторов, на передней и верхней панели корпуса возможна одновременная установка радиаторов жидкостных систем охлаждения типоразмера до 360 мм. Корпус вместит воздушные кулеры высотой до 170 мм, видеокарты длиной до 395 мм, а также до 4 устройств хранения: предусмотрено два универсальных посадочных места 2,5/3,5-дюйма в корзине и два 2,5-дюйма на задней стороне монтажной панели.

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Обзор внутреннего устройства системы открыт благодаря боковой панели из закалённого стекла толщиной 4 мм, корпус будет доступен в чёрном и белом цвете, стоимость и сроки начала продаж не уточняются.

Источник:
G.SKILL
TechPowerUp
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