Это меньше, чем предполагалось ранее.

Прогнозы в отношении характеристик будущих видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 продолжают изменяться. Вчера инсайдер @kopite7kimi в своём Twitter* сообщил новые предполагаемые характеристики RTX 4070, они стали существенно лучше, сегодня появилась информация уже о более производительном решении RTX 4080 и на этот раз всё наоборот, в новой конфигурации графического процессора меньше CUDA-ядер.

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Во время подготовки новых видеокарт спецификации могут многократно изменяться, отмечает Wccftech, поэтому ко всем этим характеристикам стоит относиться скептически, тем более, что отсутствие точной информации об архитектурных изменениях может существенно исказить данные инсайдеров, как это было в случае с видеокартами Ampere, когда количество CUDA-ядер в конечном итоге удвоилось. Так вот, по данным инсайдера, в графическом процессоре AD103-300-А1 для RTX 4080 теперь активны не 80 вычислительных блоков SM и 10240 CUDA-ядер, а 76 и 9728 соответственно. Остальные характеристики остались без изменений: 16 ГБ GDDR6X памяти с чипами 21 Гбит/с и шиной 256-бит, TDP около 420 Вт и оценка 3DMark TimeSpy Extreme около 15000 баллов, что на 30% больше чем у RTX 3090 Ti.

Источник: @kopite7kimi в Twitter* Wccftech * заблокирован в РФ