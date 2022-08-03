К середине сентября новые продукты уже могут поступить в продажу.

AMD официально подтвердила, что запуск новой платформы AM5 с материнскими платами X670/E и процессорами Ryzen 7000 состоится в этом квартале. Точные даты не называются, хотя из множества слухов уже понятен приблизительный план и временные промежутки, в которые новые продукты могут появиться на рынке. Возможные ключевые даты перечисляет ресурс Wccftech, ссылаясь на свои анонимные источники. По данным ресурса, крупный предрелизный анонс ожидается 29…30 августа, вероятно, на этом мероприятии будут раскрыты все оставшиеся подробности о новой платформе, процессорах и стоимости всех этих новинок.

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Далее ресурс называет 13 сентября датой снятия эмбарго на обзоры от прессы. Наверняка, две недели перед обзорами будут насыщены интервью с представителями компании, где будут раскрыты дополнительные подробности и детали. Также называется предполагаемая дата начала продаж — 15 сентября. Третий и четвёртый квартал обещают быть крайне интересными, ожидается, что анонсы и запуски нового оборудования от всех ведущих производителей будут следовать друг за другом в плотном графике.