На фиксированных частотах процессор показал результат в Cinebench R23, близкий к 24-ядерным HEDT моделям конкурента.

В сети появляется всё больше информации о процессорах Intel Raptor Lake-S, энтузиасты из Китая сначала тестировали инженерные и квалификационные образцы процессоров в синтетических бенчмарках и играх, а теперь перешли к проверке их разгонного потенциала — результаты впечатляют. Недавно Core i7-13700K разогнали до 6,0 ГГц, такого частотного уровня удалось добиться для производительных ядер при отключении эффективных. Энтузиасты уже достигли этого частотного уровня и с образцами Core i9-13900K, причём в более сложных условиях.

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Со ссылкой на пользователя Baidu под псевдонимом Xiaochun (кит. 小春) ресурс VideoCardz сообщает о результатах разгона инженерного образца Core i9-13900K ES2 до 6,0 ГГц. Процессор достиг таких частот для производительных ядер без отключения эффективных, напряжение было повышено до 1,546 В. Одноядерный тест CPU-Z показал 976 баллов, по утверждению Xiaochun, процессор способен набрать и 1000 баллов. Вероятно, рекорда осталось ждать недолго, во всяком случае, серийные образцы должны преодолеть этот барьер. Автор тестирования также отметил, что жидкостной AIO-системы достаточно для охлаждения процессора, правда температуры под нагрузкой не уточнил.

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Также процессор протестировали в другом режиме, зафиксировав частоту производительных и эффективных ядер на уровне 5,5 ГГц и 4,3 ГГц соответственно при напряжении 1,3 В. Как отмечает Wccftech, в данном случае пиковое энергопотребление достигало 350 Вт, а результаты в бенчмарках были следующими: 879,7 и 16605,6 баллов в однопотоке и многопотоке CPU-Z; 39365 баллов в многопотоке Cinebench R23. Последний результат примерно на 43% выше чем у Core i9-12900K и на 3% меньше чем у нового 24-ядерного и 48-поточного AMD Ryzen Threadripper Pro 5965WX, если ориентироваться на тест компании PugetSystems.