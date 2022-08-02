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Firefox 103.0.1 поддерживает аппаратное ускорение на интегрированной графике APU AMD Ryzen 6000
Также исправлена ошибка при закрытии.
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Веб-браузер Mozilla Firefox накануне получил минорное обновление до версии 103.0.1, в официальных примечаниях к выпуску перечислены только два изменения, но они довольно важные. В первую очередь внимание привлекает пункт «Включено аппаратное ускорение на новых видеокартах AMD», но разработчики не перечисляют, каких именно видеокарт касается это изменения.

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Намёки удалось найти на веб-сайте отслеживания ошибок Mozilla Bugzilla, сообщает gHacks, судя по всему, аппаратное ускорения было включено для графики AMD, известной под инженерным названием Yellow Carp, это интегрированная графика в мобильных процессорах семейства Rembrandt, которые были представлены с новыми ноутбуками в начале этого года. Проверить, работает ли аппаратное ускорение, можно в настройках. В разделе «Производительность» основных настроек при снятии отметки с пункта «Использовать рекомендуемые настройки производительности» вы должны увидеть активированный пункт «По возможности использовать аппаратное ускорение», после этого можно вернуть всё обратно.

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Второе исправление касается ошибок при закрытии браузера, проблема была связана с диспетчером аудио и тоже решена в новом обновлении.

Источник:
Mozilla
gHacks
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#mozilla #mozilla firefox #веб-браузеры
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