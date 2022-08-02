Веб-браузер Mozilla Firefox накануне получил минорное обновление до версии 103.0.1, в официальных примечаниях к выпуску перечислены только два изменения, но они довольно важные. В первую очередь внимание привлекает пункт «Включено аппаратное ускорение на новых видеокартах AMD», но разработчики не перечисляют, каких именно видеокарт касается это изменения.
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Намёки удалось найти на веб-сайте отслеживания ошибок Mozilla Bugzilla, сообщает gHacks, судя по всему, аппаратное ускорения было включено для графики AMD, известной под инженерным названием Yellow Carp, это интегрированная графика в мобильных процессорах семейства Rembrandt, которые были представлены с новыми ноутбуками в начале этого года. Проверить, работает ли аппаратное ускорение, можно в настройках. В разделе «Производительность» основных настроек при снятии отметки с пункта «Использовать рекомендуемые настройки производительности» вы должны увидеть активированный пункт «По возможности использовать аппаратное ускорение», после этого можно вернуть всё обратно.
Второе исправление касается ошибок при закрытии браузера, проблема была связана с диспетчером аудио и тоже решена в новом обновлении.