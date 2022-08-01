На прошлой неделе компания AMD выпустила пакет программного обеспечения Software Adrenalin 22.7.1 с новой технологией шумоподавления на базе ИИ AMD Noise Suppression. Официально технология совместима только с видеокартами Radeon RX 6000 на базе архитектуры RDNA 2, но умельцам уже удалось приспособить её и для более ранних серий, правда работает она пока не очень хорошо.
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Если вы являетесь владельцем устаревшей видеокарты AMD Radeon и всё ещё пытаетесь использовать её для современных игр, то наверняка знаете о неофициальных сборках драйверов от NimeZ (Amernime Zone), которые активно обсуждаются на форумах ресурса Guru3D. Так вот, первая неофициальная сборка версии 22.7.1 была накануне опубликована для видеокарт семейств Polaris, Vega и Navi. Сборка позволяет включать AMD Noise Suppression на этих видеокартах, о чём сообщил ресурс TechPowerUp, ссылаясь на информацию одного из пользователей на портале Reddit.
Не у всех шумоподавление работает, у некоторых пользователей наблюдается и вовсе обратная картина с появлением посторонних звуков, возможно, со временем энтузиастам удастся улучшить совместимость, пока интересно то, что технологию вообще удалось запустить на устаревших решениях.
Хотя пользователей драйверов от NimeZ (Amernime Zone) довольно много, стоит напомнить, что такого рода программное обеспечение стоит использовать на свой страх и риск, в том числе, из соображений безопасности и сохранения работоспособности устройств.
- Источник:
- Guru3D
- Reddit u/rysresolvext
- TechPowerUp