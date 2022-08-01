Работает пока не очень хорошо и не у всех, но перспективы есть.

На прошлой неделе компания AMD выпустила пакет программного обеспечения Software Adrenalin 22.7.1 с новой технологией шумоподавления на базе ИИ AMD Noise Suppression. Официально технология совместима только с видеокартами Radeon RX 6000 на базе архитектуры RDNA 2, но умельцам уже удалось приспособить её и для более ранних серий, правда работает она пока не очень хорошо.

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Если вы являетесь владельцем устаревшей видеокарты AMD Radeon и всё ещё пытаетесь использовать её для современных игр, то наверняка знаете о неофициальных сборках драйверов от NimeZ (Amernime Zone), которые активно обсуждаются на форумах ресурса Guru3D. Так вот, первая неофициальная сборка версии 22.7.1 была накануне опубликована для видеокарт семейств Polaris, Vega и Navi. Сборка позволяет включать AMD Noise Suppression на этих видеокартах, о чём сообщил ресурс TechPowerUp, ссылаясь на информацию одного из пользователей на портале Reddit.

Не у всех шумоподавление работает, у некоторых пользователей наблюдается и вовсе обратная картина с появлением посторонних звуков, возможно, со временем энтузиастам удастся улучшить совместимость, пока интересно то, что технологию вообще удалось запустить на устаревших решениях.

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Хотя пользователей драйверов от NimeZ (Amernime Zone) довольно много, стоит напомнить, что такого рода программное обеспечение стоит использовать на свой страх и риск, в том числе, из соображений безопасности и сохранения работоспособности устройств.