Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Похоже, кто-то уже разогнал образец Intel Core i7-13700K до 6,0 ГГц
Чуть-чуть не хватило до 1000 баллов в CPU-Z.
анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 MSI Gaming дешево в Регарде

Инженерные и квалификационные образцы процессоров Intel Raptor Lake-S оказались в руках ряда технологических ресурсов и блогеров, так в Китае новинки активно тестируют, появляются обзоры и сравнения. Похоже, кто-то уже занимается изучением разгонного потенциала новинок и первые результаты подтверждают предыдущие слухи о том, что процессоры Core 13-го поколения обладают высоким разгонным потенциалом.

реклама

Ресурс VideoCardz со ссылкой на анонимные источники и пользователя Twitter* под псевдонимом @esperonlaie опубликовал несколько результатов разгона предполагаемого Intel Core i7-13700K. Пожалуй, самым интересным является тот, где производительные ядра были разогнаны до 6,0 ГГц. Не сообщается каких-либо подробностей о платформе и, в частности, используемом охлаждении, поэтому к результатам стоит отнестись с долей скептицизма. В данном случае эффективные ядра были отключены, а процессор работал при напряжении 1,421 В. Оценка одноядерного теста в CPU-Z составила 983 балла, совсем немного не хватило для того, чтобы преодолеть 1000. В многопотоке 8 производительных ядер отметились результатом 7814 баллов.

Источник: VideoCardz

При активности всех ядер удалось добиться частот 5,8 ГГц для производительных и 3,7 ГГц для эффективных. В данном случае оценка CPU-Z составила 947 баллов в однопоточном тесте и 12896 — в многопоточном.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Результаты интересные, ранее инсайдеры высказывали предположения, что Intel Core 13-го поколения могут стать не только первыми процессорами, позволяющими достичь частот 6,0 ГГц в «домашних условиях», но и первой серией процессоров, в которой могут представить модели с такими частотами «из коробки», например, для отборных вариантов KS.

Источник:
@esperonlaie в Twitter*
VideoCardz
* заблокирован в РФ
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #процессоры
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Предсерийные Intel Core i5-13600K и i7-13700K в играх показали хорошую прибавку по минимальному FPS
Core i7-13700K и Core i5-13600K продемонстрировали разочаровывающий результат в игровых тестах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Борисов - Россия сильно отстала в производстве спутников, а "Роскосмос" задолжал экономике страны
26
В Китае арестовали крупных чиновников, отвечающих за развитие производства отечественной электроники
29
Закон о чипах на сумму 52 миллиарда долларов не поможет производству микросхем в США
4
Перекупщики стали лучшими друзьями геймеров из РФ – почему серый импорт дешевле параллельного
13
Доллар пробился выше 62 рублей, но держать его на счетах становится всё страшнее
20
Предварительный список из 68 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 14 на Android 13
3
Заработки криптошахтеров пошли вверх в июле
5
Торговая площадка Aliexpress подняла курс доллара до 73 рублей
22
Winamp жив – разработчики выпустили версию 5.9 Build 9999 от 28 июля 2022 года
14
До SnowRunner добрались тракторы вместе с восьмым сезоном
3
Авторы Guild Wars трудятся над новой сетевой RPG в жанре фэнтези
+
Медные прокладки - убийцы видеокарт появились в продаже на Авито
14
iPhone 14 будет представлен в середине сентября
2
5 самых популярных видеокарт в магазинах РФ на 1 августа 2022г – лучшее соотношение цены и fps
5
Состоялся выход Linux Mint 21 «Vanessa»: оптимизированный код, обновлённые приложения, переработанные интерфейсы и многое другое
4
Анонсирована Homicidal All-Stars — пошаговая тактика про жестокое реалити-шоу в духе «Бегущего человека»
1
Телескоп Джеймс Уэбб впервые обнаружил сверхновую звезду
+
Какую видеокарту купить для PUBG и Fortnite – 6 игровых моделей для любого кошелька
4
ВВС США отзывают F-35 из-за проблем с катапультируемыми креслами
21
Американец выиграл в лотерею $1,3 млрд, но должен заплатить налог $470 млн
14

Популярные статьи

Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
116
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 19
2
Залил сокет AM4 термопастой, ремонтирую без потери гарантии
180
Как собрать тихий и относительно не горячий компьютер
234
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
85
Записки Космического Сантехника. Dell Inspiron N5010
27
10 знаменитых игр прошлого, в которые можно поиграть прямо в браузере
2
Обзор смартфона Motorola Moto Edge X30 Under Screen Edition
1

Сейчас обсуждают

wwr222
12:58
Как Мадонна Боттичелли...
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
Anglesmith
12:58
На моей прошлой 2070s этот тест пару ошибок в видеопамяти давал (это и есть подозрительно), а так все прекрасно работало
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
Нешешбек
12:57
))))
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
wolfire
12:56
вот это уже по серьёзке а че авентадора то нет, вообще поражаюсь этой ламбе
Assetto Corsa Competizione получит автомобили класса GT2
Нешешбек
12:56
золотые слова
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
Нешешбек
12:54
Серьезный человек, всегда серьёзен - золотые слова от Шеши.
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
Tant-Ogly
12:54
хотел взять её , но частые вылеты в играх на амд до сих пор есть. не рискнул ее брать. у меня был райзен 5 4650g в видеокартой vega 8 . вылетали игры пару раз с последним драйвером adrenalin
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
mistergrim
12:53
Это временно. 99% ЦА не умеют в английский, а запас контента на русском в нетфликсе не бесконечный.
Пиратский онлайн-кинотеатр Zetflix просит добавить его приложение в магазины RuStore и NashStore
Tant-Ogly
12:53
сам такой. а температура на 1 фото есть. тут же не ddr6x (нет на банках памяти датчиков)
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
Нешешбек
12:53
Так держать. Когда новые статьи будут?
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем