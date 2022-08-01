Чуть-чуть не хватило до 1000 баллов в CPU-Z.

Инженерные и квалификационные образцы процессоров Intel Raptor Lake-S оказались в руках ряда технологических ресурсов и блогеров, так в Китае новинки активно тестируют, появляются обзоры и сравнения. Похоже, кто-то уже занимается изучением разгонного потенциала новинок и первые результаты подтверждают предыдущие слухи о том, что процессоры Core 13-го поколения обладают высоким разгонным потенциалом.

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Ресурс VideoCardz со ссылкой на анонимные источники и пользователя Twitter* под псевдонимом @esperonlaie опубликовал несколько результатов разгона предполагаемого Intel Core i7-13700K. Пожалуй, самым интересным является тот, где производительные ядра были разогнаны до 6,0 ГГц. Не сообщается каких-либо подробностей о платформе и, в частности, используемом охлаждении, поэтому к результатам стоит отнестись с долей скептицизма. В данном случае эффективные ядра были отключены, а процессор работал при напряжении 1,421 В. Оценка одноядерного теста в CPU-Z составила 983 балла, совсем немного не хватило для того, чтобы преодолеть 1000. В многопотоке 8 производительных ядер отметились результатом 7814 баллов.

При активности всех ядер удалось добиться частот 5,8 ГГц для производительных и 3,7 ГГц для эффективных. В данном случае оценка CPU-Z составила 947 баллов в однопоточном тесте и 12896 — в многопоточном.

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Результаты интересные, ранее инсайдеры высказывали предположения, что Intel Core 13-го поколения могут стать не только первыми процессорами, позволяющими достичь частот 6,0 ГГц в «домашних условиях», но и первой серией процессоров, в которой могут представить модели с такими частотами «из коробки», например, для отборных вариантов KS.

Источник: @esperonlaie в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ