Не оставив шансов в многопотоке другим 6-ядерным процессорам.

Не так давно в базе данных бенчмарка BaseMark заметили результаты тестовой платформы на базе AM5 материнской платы с чипсетом X670E и 6-ядерным инженерным образцом неизвестного процессора с кодовым обозначением 100-000000593-20_Y. Судя по всему, это одна из будущих новинок в линейке AMD Ryzen 7000 (Raphael), возможно, Ryzen 5 7600X. Уже тогда образец продемонстрировал производительность уровня флагманов текущего поколения, теперь этот же образец объявился в UserBenchmark и снова показал высокие результаты, заодно раскрыв некоторые из своих характеристик.

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Тестовая платформа была основана на материнской плате ASRock N7-B65XT, некоторая время назад плата появлялась в одной из «утечек», утверждалось, что это специальный вариант для компании NZXT на базе чипсета среднего класса B650. Также система была укомплектована 32 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 и видеокартой AMD RX 6600XT. Теперь о процессоре, UserBenchmark зафиксировал базовую частоту 4,4 ГГц, а средняя максимальная составила 4,95 ГГц!

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Что касается оценок, то предполагаемый 6-ядерный Ryzen 5 7600X смог успешно побороться с Intel Core i9-12900K, оказавшись на 22% быстрее в однопотоке и на 8% быстрее при нагрузке на 4 ядра. Текущее поколение 6-ядерных процессоров ничего не может противопоставить новинке, более того, модель оказывается быстрее 16-ядерного Ryzen 9 5950X в тестах, нагружающих до 8-потоков включительно. Результаты впечатляющие, 16-ядерный флагман новой линейки должен быть настоящим монстром.

Источник: UserBenchmark @TUM_APISAK в Twitter* * заблокирован в РФ