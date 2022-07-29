Сравнительно небольшой рост стоимости.

Несколько дней назад Sapphire сделала анонс, который мог бы обрадовать тех, кто планирует бюджетное обновление графической подсистемы своего ПК или собирает недорогой игровой компьютер. Компания выпускает новую версию PULSE Radeon RX 6500 XT на 8 ГБ, устраняя один из существенных недостатков новой бюджетной видеокарты AMD. Анонс обсуждался в начале недели вместе с некоторыми догадками, как больший объём памяти поможет модели. Но на тот момент было неизвестно, когда появится новинка и насколько изменится её стоимость. Ответы на эти вопросы есть у ресурса Tom’s Hardware, авторы которого уже обнаружили PULSE Radeon RX 6500 XT 8 ГБ на сайте торговой площадки Newegg.

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Стоимость видеокарты изменилась незначительно, новая модель предлагается на Newegg по цене 229,99 USD, что на 20 долларов США или примерно на 9,5…10% дороже аналогичной версии на 4 ГБ. Скорость работы чипов не изменилась, это GDDR6 18 Гбит/с, а значит прежней остаётся и пропускная способность, около 143,9 ГБ/с. Также обновлённый вариант предлагает немного более высокие частоты графического процессора.