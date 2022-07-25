Кроме большего объёма видеопамяти, модель получила дополнительный заводской разгон.

Бюджетная видеокарта AMD Radeon RX 6500 XT после анонса подверглась критике из-за ряда технических решений. В том числе, удивил выбор урезанного интерфейса PCIe 4.0 x4 и малого объёма видеопамяти 4 ГБ — это существенно ограничивает производительность на старых системах без поддержки PCIe 4.0. Самые серьёзные «просадки» начинаются, когда небольшого видеобуфера не хватает и видеокарта начинает обращаться через медленный интерфейс к оперативной памяти.

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Влияние этой проблемы можно уменьшить увеличением объёма видеопамяти и компания не отрицала, что такой вариант может появиться, но на момент запуска выбор 4 ГБ позволял снизить стоимость модели до 199 долларов США. Теперь видеокарты дешевеют и есть возможность представить более оснащённый вариант с 8 ГБ видеопамяти, о подготовке такого первой заявила компания Sapphire в своём Twitter* — производитель выпустит новую модель в линейке PULSE.

Кроме большего объёма видеопамяти, PULSE AMD Radeon RX 6500 XT 8GB получит более высокие тактовые частоты — 2695/2855 МГц для игрового и буст режима. Это выше 2610/2815 МГц референсного варианта и 2685/2825 МГц варианта на 4 ГБ. Показатель энергопотребления TBP новой модели не изменился и составляет 130 Вт, что выше заводских 107 Вт. Стоимость и сроки начала продаж PULSE AMD Radeon RX 6500 XT 8GB пока неизвестны.

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Разгон, скорее всего, не поможет модели, а вот увеличение объема видеопамяти должно. Как уже отмечалось выше, 8 ГБ могут улучшить поведение видеокарты на старых системах с PCIe 3.0, но это теоретически, нужно дождаться тестов.