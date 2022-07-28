В блоге PlayStation сообщается о доступности нового бета-обновления для PlayStation 5 (PS5) и, хотя опробовать его могут только пользователи из ряда избранных стран, глобальное обновление планируют представить позже в этом году и будет полезно узнать, что в нём наконец-то реализованы крайне востребованные сообществом функции.
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Добавлена поддержка дисплеев с разрешением 1440p, настройки видеовыхода доступны в интерфейсе вместе с инструментом проверки совместимости HDMI дисплея и данного разрешения. Кроме этого, если исходное разрешение игры выше 1440p, можно применить сглаживание за счёт суперсэмплинга и на выходе получить изображение в «родном» разрешении дисплея, но с более высоким качеством.
Также появились дополнительные возможности для организации библиотеки игр и коммуникации. В библиотеке можно создать до 15 списков, каждый из которых может вместить до 100 игр. В группах появилась возможность запрашивать общий экран, стали доступны уведомления о возможности присоединения к игре, просмотр профиля новых друзей, стикеры и голосовые сообщения в Game Base. Все нововведения перечислены блоге PlayStation.
- Источник:
- Blog PlayStation
- Wccftech