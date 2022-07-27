По данным AMD, в некоторых играх прирост может достигать 85-90%.

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Накануне AMD представила обновлённый пакет программного обеспечения Software Adrenalin 22.7.1 и одним из его главных изменений является оптимизация графического API OpenGL для видеокарт Radeon. Первые результаты независимых сравнений появляются в сети и они действительно демонстрируют неплохой прирост производительности, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию в Twitter* @carygolomb известного YouTube-блогера Кэри Голомба (Cary Golomb).

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В сфере интересов блогера немалую долю занимают компактные игровые устройства, поэтому первое его тестирование проводилось для гибридного процессора AMD Ryzen 7 6800U. Интегрированная графика Radeon 680M (RDNA2) показала прирост производительности 12-19% в бенчмарке Unigine Heaven OpenGL. Этот бенчмарк уже довольно стар, но на самом деле, сейчас не так много OpenGL игр и Unigine Heaven, вероятно, первое, что может прийти на ум при необходимости выполнения быстрого OpenGL теста.

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Интегрированная графика AMD Ryzen 7 6800U при работе APU с ограничением TDP 10 Вт, набрала 900 баллов с новым драйвером, на предыдущей версии драйвера результат составил 804 балла. По собственным оценкам AMD, новые оптимизации могут повысить производительность в таких играх, как Minecraft, в среднем на 85%.

Источник: @carygolomb в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ