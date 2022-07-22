Процессор нашли в логах bootlog.

Кодовые имена архитектур ядер процессоров Intel Meteor Lake — не единственная новая находка @InstLatX64, на своей странице в Twitter* энтузиаст также сообщил, что обнаружил в логах bootlog доселе неизвестную модель процессора Intel, передаёт ресурс VideoCardz. Это 56-ядерный и 112-поточный процессор под названием Intel W9-3495, как считает ресурс, модель имеет отношение к семейству Sapphire Rapids, но, вероятно, предназначена не для серверов, а для рабочих станций — современная замена серии Core X. Также в bootlog есть подтверждение, что модель поддерживает инструкции AVX-512 и AMX, которые будут полезны в машинном обучении.

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Уже давно появились слухи о намерениях Intel заменить серию высокопроизводительных процессоров Core X новыми решениями Xeon для HEDT и рабочих станций. В первом случае ожидается линейка моделей с количеством ядер до 36, а во втором — до 56. Обнаруженный процессор может иметь отношение ко второй линейке. Пока неизвестно, когда данные процессоры появятся и появятся ли вообще.

Источник: Kernel.org @InstLatX64 в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ