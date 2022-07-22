Универсальное решение, накопители работают независимо.

Проблема из-за недостаточного количества разъёмов для накопителей — не редкость. Возможны различные и непредвиденные ситуации, либо может быть просто нужно увеличить количество устройств хранения, а подключать их уже некуда. Современные материнские платы бюджетного, а иногда и среднего уровня, или компактного форм-фактора не всегда отличаются большим изобилием разъёмов для накопителей. Выручить в данном случае может дополнительный адаптер — интересный вариант появился в ассортименте компании SilverStone, сообщает Guru3D, универсальный двусторонний низкопрофильный адаптер ECM28 совместим с M.2 накопителями NVMe и SATA.

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Размеры адаптера 15,5×32×118,4 мм, что позволяет использовать его в стоечных серверах высотой 1U. С обеих сторон можно установить по одному M.2 SSD накопителю формата 2230, 2242, 2260 или 2280. На одной стороне платы расположен слот M.2 M-Key для накопителей с поддержкой интерфейса PCIe x4, на другой — слот M.2 B-Key для накопителей SATA 3.0, в последнем случае подключение осуществляется с помощью SATA-кабеля. Накопители работают независимо друг от друга, каждый слот оснащён светодиодным индикатором, который позволяет контролировать состояние подключения.

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Подробные спецификации, ограничения, требования и информацию о совместимости можно узнать на сайте производителя. Недавно у SilverStone также появился интересный адаптер M.2 PCIe NVMe на 5 SATA.