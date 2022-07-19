Пользователи веб-браузера Mozilla Firefox вскоре могут получить новую функцию, позволяющую ускорить выполнение некоторый действий. Адресная строка браузера будет поддерживать быстрый запуск различных команд, наподобие того, как это реализовано в Google Chrome и других Chromium браузерах, пишет gHacks.
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Mozilla называет эту функцию «Быстрые действия» Quick Actions и её уже можно протестировать в «ночной» сборке браузера, для этого потребуется на странице конфигурации about:config добавить две нижеприведённые настройки и присвоить им логическое значение true:
- browser.urlbar.quickactions.enabled
- browser.urlbar.shortcuts.quickactions
После настройки достаточно начать вводить поддерживаемые команды в адресную строку и в выпадающем списке браузер сразу же предложит подходящие варианты в секции Quick Actions. Более того, при активации адресной строки в выпадающем списке уже присутствует набор определённых команд и это является преимуществом над конкурентом, например, можно быстро очистить историю браузера, открыть меню загрузок, настройки, перезапустить или обновить браузер, что в случае с Nightly сборками может быть довольно актуальным.
- Источник:
- gHacks