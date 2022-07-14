Признаки уже видны на торговых площадках.

Недавно было замечено, что цена видеокарты GeForce RTX 3090 Ti у официального партнёра NVIDIA в США, торговой площадки Best Buy, снизилась на 400 долларов США. Уже тогда появились предположения о снижении цен перед запуском следующего поколения видеокарт. На сайте NVIDIA никаких изменений нет и цены остаются прежними, поэтому пока говорить об официальном изменении нельзя, но авторы ресурса Benchlife со ссылкой на собственные источники утверждают, что новые цены флагманским моделям RTX 30 серии назначат уже на этой неделе.

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Согласно информации Benchlife, RTX 3090 Ti подешевеет на 500 долларов, базовая RTX 3090 на 200 долларов, на 100 долларов снизится цена RTX 3080 Ti, новую, более низкую цену получит и вариант RTX 3080 на 12 ГБ. Будет ли снижение цены официальным, неизвестно, так или иначе, VideoCardz уже отмечает изменения на крупных торговых площадках и, в том числе, официальном магазине на сайте компании EVGA, где цены уже точно соответствуют приведённым Benchlife значениям, например, версия RTX 3080 Ti с водяным охлаждением от EVGA под названием XC3 ULTRA HYBRID GAMING на данный момент стоит указанные 1099 долларов США.