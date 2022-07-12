Возможно, цены на другие видеокарты тоже снизятся.

Видеокарты продолжают дешеветь и казалось, что уже ничего примечательного в этой тенденции найти не удастся, но всё-таки потенциал темы ещё не исчерпан. Ресурс VideoCardz отмечает довольно интересное событие: на торговой площадке Best Buy стоимость GeForce RTX 3090 Ti снизилась на 400 долларов США.

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Примечательно это тем, что Best Buy является официальным партнёром NVIDIA по продаже видеокарт Founders Edition в США и, как считает VideoCardz, не станет продавать видеокарты себе в убыток, а значит есть официальная договорённость о скидке, хотя сайт NVIDIA всё ещё предлагает купить видеокарту на Best Buy по старой цене.

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Вероятно, цены могут быть скорректированы и на другие модели, остаётся несколько месяцев, чтобы реализовать запасы и для этого особо усидчивых покупателей нужно заинтересовать ценой и чем раньше, тем лучше, поскольку с приближением следующего поколения желание приобрести текущие модели постепенно улетучивается.