TeamGroup первой подготовила под брендом T-FORCE универсальную жидкостную систему охлаждения SIREN класса «всё в одном» для одновременного охлаждения процессора и твердотельного накопителя M.2 NVMe с поддержкой интерфейса PCIe Gen 5. Специалисты компании не исключают, что температуры контроллеров новых накопителей могут резко возрасти, напоминая, что контроллеры современных моделей PCIe Gen 4 при энергопотреблении 12 Вт могут достигать температур 110°C, энергопотребление новых увеличивается до 14 Вт, что наводит на определённые мысли.
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Для стабильной работы новых твердотельных накопителей PCIe Gen 5 на высоких скоростях не лишним будет позаботиться об охлаждении, которое способно справляться с резкими скачками тепловыделения и температур, очевидно, что жидкостные системы охлаждения здесь вне конкуренции. Ранее компания уже несколько раз обращала внимание на новинку, она будет совместима с новыми платформами AMD AM5 и Intel LGA 1700, схематичное изображение внутреннего устройства водоблока SSD демонстрировалось недавно, на виртуальном мероприятии TEAMGROUP DIGITAL EXPO 2022.
К сожалению, технические детали, сроки выхода и стоимость систем охлаждения пока не раскрываются. По приведённому изображению видно, что модель получит трёхсекционный радиатор с тремя вентиляторами и будет предлагаться в белом цвете.
- Источник:
- TeamGroup