А вот в однопотоке преимущество скромнее.

Квалификационный образец процессора Intel Core i9-13900K недавно отметился в бенчмарке Geekbench, оказавшись быстрее флагмана текущего поколения как в однопотоке, так и в многопотоке. Частота процессора достигала 5,7 ГГц на одном ядре, в среднем все ядра работали на частоте 5,5 ГГц. Похоже, что аналогичный образец оказался в руках китайского блогера EP极致玩家堂, который опубликовал на платформе Bilibili его подробное сравнение с Core i9-12900K, сообщает Wccftech.

реклама

Платформа включала материнскую плату ASUS ROG MAXIMUS Z690 EXREME и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 CL40. В основном сравнение выполнялось в различных синтетических бенчмарках и рабочих сценариях. Что интересно, в CPU-Z Core i9-13900K и i9-12900K на одинаковой частоте были равны в однопотоке, что намекает на отсутствие каких-либо серьёзных архитектурых улучшений. И тот и другой на частоте 5,2 ГГц набрали около 845 баллов, а на частоте 5,5 ГГц образец i9-13900K получил 892 балла. Вероятно, в нагрузках такого характера главным преимуществом Raptor Lake-S станет большая максимальная частота. При работе на соответствующих спецификации частотах i9-13900K в среднем на 10% быстрее i9-12900K в одноядерных нагрузках.

В многоядерных тестах и реальных рабочих сценариях преимущество Core i9-13900K существенно увеличивается за счёт большего количества ядер и потоков, а также большего объёма кэш-памяти. В среднем преимущество составляет около 35%. В сценариях PugetBench Photoshop и Premiere Pro новинка на 13% и 20% быстрее, в 3DMark оценка процессора до 40% выше, тесты в Blender также показывают преимущество 30...40%.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Что ещё может быть интересно, стрессовое тестирование утилитой Intel XTU разогрело Core i9-13900K до 100°C под 360-мм AIO-системой жидкостного охлаждения, а кратковременная пиковая мощность PL4 достигла 420 Вт, если показатели мониторинга верны.