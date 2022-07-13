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QS образец Intel Core i9-13900K в среднем быстрее i9-12900K ​​на 35% в многоядерных тестах
А вот в однопотоке преимущество скромнее.
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Квалификационный образец процессора Intel Core i9-13900K недавно отметился в бенчмарке Geekbench, оказавшись быстрее флагмана текущего поколения как в однопотоке, так и в многопотоке. Частота процессора достигала 5,7 ГГц на одном ядре, в среднем все ядра работали на частоте 5,5 ГГц. Похоже, что аналогичный образец оказался в руках китайского блогера EP极致玩家堂, который опубликовал на платформе Bilibili его подробное сравнение с Core i9-12900K, сообщает Wccftech.

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Платформа включала материнскую плату ASUS ROG MAXIMUS Z690 EXREME и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 CL40. В основном сравнение выполнялось в различных синтетических бенчмарках и рабочих сценариях. Что интересно, в CPU-Z Core i9-13900K и i9-12900K на одинаковой частоте были равны в однопотоке, что намекает на отсутствие каких-либо серьёзных архитектурых улучшений. И тот и другой на частоте 5,2 ГГц набрали около 845 баллов, а на частоте 5,5 ГГц образец i9-13900K получил 892 балла. Вероятно, в нагрузках такого характера главным преимуществом Raptor Lake-S станет большая максимальная частота. При работе на соответствующих спецификации частотах i9-13900K в среднем на 10% быстрее i9-12900K в одноядерных нагрузках.

В многоядерных тестах и реальных рабочих сценариях преимущество Core i9-13900K существенно увеличивается за счёт большего количества ядер и потоков, а также большего объёма кэш-памяти. В среднем преимущество составляет около 35%. В сценариях PugetBench Photoshop и Premiere Pro новинка на 13% и 20% быстрее, в 3DMark оценка процессора до 40% выше, тесты в Blender также показывают преимущество 30...40%.

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Что ещё может быть интересно, стрессовое тестирование утилитой Intel XTU разогрело Core i9-13900K до 100°C под 360-мм AIO-системой жидкостного охлаждения, а кратковременная пиковая мощность PL4 достигла 420 Вт, если показатели мониторинга верны.

Источник:
EP极致玩家堂, Bilibili
Wccftech
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#intel #процессоры #raptor lake-s
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Bloodrender
18:57
+15% прироста в играх ожидать можно. Хотя архитектура ядер не изменилась, но за счёт повышенных частот и кэша это хороший прирост за поколение. Особенно если вспомнить времена Skylake.
QS образец Intel Core i9-13900K в среднем быстрее i9-12900K ​​на 35% в многоядерных тестах
Varm
18:56
Ребенок иди отдыхай) Hynix облажались на конкструктивном уровне, их видеочипы на 3060ti не выдерживают циклы охлада нагрева на долгосрок. Беги покупай палит 3060ti и разгоняй, мы посмотрим!
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