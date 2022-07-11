Пиковая частота достигала 5,7 ГГц.

Флагманский процессор Intel 13-го поколения добрался-таки до бенчмарка Geekbench и громко заявил о своём пришествии, обогнав все лучшие потребительские процессоры как в однопоточной, так и многопоточной производительности, сообщает Wccftech. Новая запись в базе данных бенчмарка, вероятно, принадлежит ещё раннему образцу Intel Core i9-13900K, но он уже работал на частоте 5,5 ГГц, а отдельные ядра достигали отметки 5,7 ГГц. Инсайдеры предсказывали, что частоты серийных образцов будут достигать 5,8 ГГц, а отборные модели, теоретически, смогут достичь 6,0 ГГц.

реклама

Результат не был признан валидным из-за проблем с конфигурацией, но выглядит реальным: Intel Core i9-13900K набрал 2133 балла в однопоточном и 23701 балл в многопоточном тесте. Ориентируясь на данные Wccftech о производительности Intel Core i9-12900K и AMD Ryzen 9 5950X, получается, что глава семейства Raptor Lake-S на 7% быстрее предшественника в однопотоке и на 37% в многопотоке, а преимущество над AMD ещё выше, около 26% и 43% соответственно. Стоит напомнить, что Core i9-13900K — это 24-ядерный процессор, сочетающий 8 производительных и 16 эффективных ядер, общее количество потоков равно 32.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b> -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр В полтора раза снижена цена RX 6600 Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Процессор тестировался на материнской плате ASUS ROG Maximus Z690 Extreme с 32 ГБ памяти DDR5-6400. Ранее утверждалось, что DDR5-5600 будет поддерживаться процессорами по умолчанию. Официальные сроки выхода линейки неизвестны, считается, что процессоры и новые материнские платы появятся осенью, предположительно в октябре.