Во вторник второй недели каждого месяца Microsoft традиционно выпускает обновления операционных систем семейства Windows, так и на этот раз стали доступны новые пакеты с исправлениями, в том числе, для старых операционных систем Windows 8.1 и Windows 7.
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Поддержка Windows 8.1 прекратится в январе, поэтому Microsoft настоятельно рекомендует перейти на более современные версии Windows и интегрирует в пакет обновлений KB5015874 напоминание об окончании поддержки, которое будет показываться пользователю каждые 35 дней. Напоминания не будет только на управляемых устройствах Pro и Enterprise, а также в Embedded редакциях ОС Industry Enterprise и Industry Pro. Windows 7 тоже получила обновление под номером KB5015861, оно доступно клиентам ESU.
Большинство исправлений для Windows 8.1 и Windows 7 совпадают, если кратко: решены проблемы с удалённым доступом по WebDAV к зашифрованной файловой системе Encrypting File System (EFS), аутентификацией по протоколу NTLM, отсутствием выхода в интернет на хостовой машине при подключении другого устройства к её Wi-Fi адаптеру, некорректная работа службы маршрутизации и удалённого доступа RRAS. В дополнение к этому на Windows 8.1 исправили проблемы с AppLocker.
В свою очередь, Windows 10 получила обновление KB5015807 с исправлениями безопасности, а Windows 11 — KB5015814, в нём содержатся исправления для PowerShell.