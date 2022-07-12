Похоже, что Intel планирует наращивать производительность своих компактных компьютеров NUC Extreme. Предпосылки этого прослеживаются в текущей линейке 12-го поколения, которая оснащается разъёмом LGA 1700 и позволяет устанавливать настольные процессоры вплоть до 16-ядерного Core i9-12900. Теперь на просторах Reddit появился предполагаемый план выпуска следующих NUC, его опубликовал пользователь Lukedriftwood, сообщает VideoCardz. В плане упоминается NUC 13 Extreme под кодовым названием Raptor Canyon и вычислительный элемент 13-го поколения Shrike Bay.
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К сожалению, подробных спецификаций нет, но несколько интересных деталей план всё же содержит. Во-первых, для NUC 13 Extreme указана поддержка процессоров с разблокированным множителем, от Core i5 до Core i9. Во-вторых, объём компьютера увеличился до 13,9 литров и это существенное изменение с учётом того, что NUC 12 Extreme умещается в 8 литровый корпус, поддерживая установку дискретной видеокарты. Новый NUC также предоставит эту возможность за счёт PCIe x16.
Всё указывает на то, что NUC 13 Extreme станут более производительными: новый процессор и больший корпус для лучшего охлаждения и размещений более производительных видеокарт. Новый NUC может появиться в конце этого года или начале следующего, но есть вероятность, что опубликованный план несколько устарел.
- Источник:
- Reddit u/Lukedriftwood
- VideoCardz